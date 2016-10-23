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Acı seyir!

nun ezdiği Suriyeli hayatını kaybetti. Çevredekiler yaşananları film gibi seyretti...

Acı seyir!
Gaziantep'te dün , sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu M.H.'nin (11) üzerinden geçti. Küçük çocuk feci şekilde can verdi. sonrası şoför, çocuğun ailesi tarafından linç edilmek istendi. Kimliği öğrenilemeyen şoför linç girişiminden kaçarak karakola sığındı. Kazanın yaşandığı bölgede, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası çocuğun cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Meraklı kalabalık ise olayı film gibi izledi. Polis, soruşturma başlattı.
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