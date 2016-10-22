  1. Korkpit!
  2. Yıldırım infaz

Yok böyle savunma

Yok böyle savunma
Ordu'da sevgilisinin çocuğunu darp eden , tutuklanarak cezaevine gönderildi. Skandal, Gülyalı İlçesi'ndeki bir restoranda patlak verdi. Uyar, daha önceki evliliğinden 2.5 yaşında bir oğlu olan sevgilisi B.A. ile bir restorana gitti. Yemek masasından kalkıp, restoranın oyun bölümünde oynayan sevgilisinin oğlu Ç.B.A.'yı defalarca tokatlayıp, darp etti. Skandal anlar kameralarca kaydedildi. Tutuklanan şüphelinin ifadeleri ise tüyler ürpertti. Şükrü U., mahkemede verdiği ifadede, ayrılmak istediği sevgilisinin kendisini tehdit ettiğini ve yaşadığı gerginlik nedeniyle çocuğu dövdüğünü söyledi. Darp edilen çocuğun annesi B.A. ise açıklama yapmak istemedi.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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