Yok böyle savunma

Ordu'da sevgilisinin çocuğunu darp eden Şükrü Uyar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Skandal, Gülyalı İlçesi'ndeki bir restoranda patlak verdi. Uyar, daha önceki evliliğinden 2.5 yaşında bir oğlu olan sevgilisi B.A. ile bir restorana gitti. Yemek masasından kalkıp, restoranın oyun bölümünde oynayan sevgilisinin oğlu Ç.B.A.'yı defalarca tokatlayıp, darp etti. Skandal anlar kameralarca kaydedildi. Tutuklanan şüphelinin ifadeleri ise tüyler ürpertti. Şükrü U., mahkemede verdiği ifadede, ayrılmak istediği sevgilisinin kendisini tehdit ettiğini ve yaşadığı gerginlik nedeniyle çocuğu dövdüğünü söyledi. Darp edilen çocuğunannesi B.A. ise açıklamayapmak istemedi.
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