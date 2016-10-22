Yıldırım infaz

İstanbul'da "Tarihi Eminönü Balıkçısı'ndan kötü haber geldi. Balıkçı Selahattin Yıldırım(42) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayet, Eminönü otobüs duraklarının yanında önceki akşam meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Selahattin Yıldırım, işyerinden çıkıp evine gitmek üzere teknelerin yakınına park ettiği lüks cipine yöneldi. Bu sırada bir kişi, aracına binen Yıldırım'ı kurşuna dizdi. Silahlı saldırı sonucu göğsünden vurulan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
'İŞ VE PARA İSTEDİ' İDDİASI
Cinayete tanık olan çevre sakinleri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik güçleri, olay yerinde 8adet boş kovan ele geçirdi. Cinayetin ise Selahattin Yıldırım'ın eski çalışanı Abdullah Peközlüer (48) tarafından işlendiği öğrenildi. Görgü tanıklarınınifadeleri, cinayetin nedeni ile ilgiliipuçları verdi. Cinayetin ardından kaçan katil zanlısının, 2011 yılında aynı işyerinde çalıştığı arkadaşını yaraladığı, bu nedenle işten kovulduğu ve o tarihten beri zaman zaman Yıldırım'dan para aldığı iddia edildi. Olay gecesi de balıkçıya giderek yemek yiyen şüphelinin eski patronundan para ve iş istediği, olumsuz yanıt alınca da olay yerini terk ettiği belirtildi. Peközlüer'in dahasonra balıkçıya geri dönerek SelahattinYıldırım'a kurşun yağdırdığı kaydedildi. Katil zanlısının 3 farklı olaydan polistesuç kaydının olduğu bildirildi.
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