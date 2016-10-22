  1. Yok böyle savunma
  2. Tedavi parasını böyle çaldılar

Yıldırım infaz

’nın sahibi , lüks cipinde silahlı saldırıya uğradı Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaçan katil zanlısı ise işadamının eski çalışanı çıktı

Yıldırım infaz
İstanbul'da "'ndan kötü haber geldi. Balıkçı Selahattin Yıldırım (42) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayet, Eminönü otobüs duraklarının yanında önceki akşam meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası , işyerinden çıkıp evine gitmek üzere teknelerin yakınına park ettiği lüks cipine yöneldi. Bu sırada bir kişi, aracına binen Yıldırım'ı kurşuna dizdi. Silahlı saldırı sonucu göğsünden vurulan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

'İŞ VE PARA İSTEDİ' İDDİASI
Cinayete tanık olan çevre sakinleri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik güçleri, olay yerinde 8 adet boş kovan ele geçirdi. Cinayetin ise Selahattin Yıldırım'ın eski çalışanı Abdullah Peközlüer (48) tarafından işlendiği öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadeleri, cinayetin nedeni ile ilgili ipuçları verdi. Cinayetin ardından kaçan katil zanlısının, 2011 yılında aynı işyerinde çalıştığı arkadaşını yaraladığı, bu nedenle işten kovulduğu ve o tarihten beri zaman zaman Yıldırım'dan para aldığı iddia edildi. Olay gecesi de balıkçıya giderek yemek yiyen şüphelinin eski patronundan para ve iş istediği, olumsuz yanıt alınca da olay yerini terk ettiği belirtildi. Peközlüer'in daha sonra balıkçıya geri dönerek Selahattin Yıldırım'a kurşun yağdırdığı kaydedildi. Katil zanlısının 3 farklı olaydan poliste suç kaydının olduğu bildirildi.
Etiketler: ,
  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar