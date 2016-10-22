  1. Kayıp Hatice sağ salim bulundu
  2. Borcumuzdur!

Vahşet Irmak’ı!

komşusunun kızı minik Irmak’ı nasıl öldürdüğünü ’ya itiraf etti, izleyenlerin kanı dondu. İşte canavarın kulisteki o sözleri: “Şekerle kandırıp evime götürdüm. Tecavüz ettikten sonra boğdum. Cesedini çuvala koyup hurda arabamla taşıdım....”

Vahşet Irmak’ı!
Tüm Türkiye Manisa'daki vahşetle sarsıldı.... Alaşehir'de evinin önünde oynarken kaybolan 3.5 yaşındaki Irmak Kupal'ı öldürdüğünü 'nın Tatlı Sert programında itiraf eden tutuklandı. Aktürk önceki gün programın reklam arasında cinayeti itiraf etti. Anlı'ya; babasından küçükken hep şiddet gördüğünü, cezaevine girmeye korktuğunu söyledi. Zanlının "Ya öldürdüysem, onu gömdüysem cezam ne olur? Korkuyorum" sözleri üzerine cinayeti işlediği anlaşıldı. İşte Aktürk'ün kan donduran o sözleri: "Parasızlıktan on yıldır kadınlarla olamıyorum. Çocuklara ilgi duyuyorum. Irmak evimin önüne geldi, ben de onu evime aldım, şeker verdim. Daha sonra öldürdüm. Bir çuvala koyup bıraktım. Dışarıya çıktığımda Irmak'ı aramaya başlamışlardı. Korkmaya başladım. Hurda arabama Irmak'ın cansız bedenin olduğu çuvalı koyup çöp konteynerlerine bıraktım, sonra tekrar eve döndüm. Gece yarısı gidip baktım, çöpleri belediye toplamamıştı; orada bulabilecekleri ihtimalini düşündüm ve tekrar alıp arama çalışmalarının tersi olan bir yöne götürdüm. Bağ evlerinin olduğu arsaya gömdüm. İz bırakmamak için evimi temizledim."

KAN İZLERİ ONA AİT
Zanlı program çıkışı gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Küçük kızın cesedini gömdüğünü itiraf ettiği yerde 'Ateş' ve 'Barbi' adlı köpeklerin yardımıyla arama çalışması yapıldı. Polisin mahalledeki çalışması sırasında köpeklerin koku alarak komşu Himmet Aktürk'ün evine girmesi sonucu yapılan aramalarda bulunan saç ve kan örneklerinin Irmak'a ait olduğu saptandı. 14 Ekim'de kaybolan Irmak için arama çalışması başlatılmıştı. Çocuğun ayak tırnaklarındaki genetik rahatsızlığın etkisiyle uzun süre yürüyemeyeceği ve kaçırılmış olma ihtimalinin ağırlık kazanması nedeniyle arama çalışmalarına 16 Ekim'de ara verilmişti.


DİDİK DİDİK ARANIYOR

YEĞENİNİ DE TACİZ ETMİŞ
Cinayet zanlısı Himmet Aktürk'ün 15 yıl önce 14 yaşındaki kız yeğenini taciz ettiği ortaya çıktı. Katilin bu yüzden 1.5 yıl cezaevinde yattığı öğrenildi. Eşinden ayrılan Aktürk'ün bu olaydan sonra kızıyla görüşemediği belirlendi. Suçunu itiraf eden zanlının emniyetteki ifadesinde, "Çocuğun boğazını sıktım. Yaşadığını görünce bu kez kemerle boğdum. Daha sonra çuvala koyup, Sarıkız Çayı kenarına gömdüm" dediği öğrenildi.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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