Vahşet Irmak’ı!

Tüm Türkiye Manisa'daki vahşetle sarsıldı.... Alaşehir'de evinin önünde oynarken kaybolan 3.5 yaşındaki Irmak Kupal'ı öldürdüğünü Müge Anlı'nın Tatlı Sert programında itiraf eden Himmet Aktürk tutuklandı. Aktürk önceki gün programın reklam arasında cinayeti itiraf etti. Anlı'ya; babasından küçükken hep şiddet gördüğünü, cezaevine girmeye korktuğunu söyledi. Zanlının "Ya öldürdüysem, onu gömdüysem cezam ne olur? Korkuyorum" sözleri üzerine cinayeti işlediği anlaşıldı. İşte Aktürk'ünkan donduran o sözleri:"Parasızlıktan on yıldırkadınlarla olamıyorum.Çocuklara ilgi duyuyorum.Irmak evimin önünegeldi, ben de onu evimealdım, şeker verdim. Dahasonra öldürdüm. Bir çuvalakoyup bıraktım. Dışarıya çıktığımda Irmak'ı aramaya başlamışlardı. Korkmaya başladım. Hurda arabama Irmak'ın cansız bedenin olduğu çuvalı koyup çöp konteynerlerine bıraktım, sonra tekrar eve döndüm. Gece yarısı gidip baktım, çöpleri belediye toplamamıştı; orada bulabilecekleri ihtimalini düşündüm ve tekrar alıp arama çalışmalarının tersi olan bir yöne götürdüm. Bağ evlerinin olduğu arsaya gömdüm. İz bırakmamak için evimi temizledim."
KAN İZLERİ ONA AİT
Zanlı program çıkışı gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Küçük kızın cesedini gömdüğünü itiraf ettiği yerde 'Ateş' ve 'Barbi' adlı köpeklerin yardımıyla arama çalışması yapıldı. Polisin mahalledekiçalışması sırasında köpeklerinkoku alarak komşuHimmet Aktürk'ün evinegirmesi sonucu yapılanaramalarda bulunan saç vekan örneklerinin Irmak'aait olduğu saptandı. 14 Ekim'de kaybolan Irmak için arama çalışması başlatılmıştı. Çocuğun ayak tırnaklarındaki genetik rahatsızlığın etkisiyle uzun süre yürüyemeyeceği ve kaçırılmış olma ihtimalinin ağırlık kazanması nedeniyle arama çalışmalarına 16 Ekim'de ara verilmişti.
DİDİK DİDİK ARANIYOR
YEĞENİNİ DETACİZ ETMİŞ Cinayet zanlısı Himmet Aktürk'ün 15 yıl önce 14 yaşındaki kız yeğenini taciz ettiği ortaya çıktı. Katilin bu yüzden 1.5yıl cezaevinde yattığı öğrenildi.Eşinden ayrılan Aktürk'ünbu olaydan sonra kızıylagörüşemediği belirlendi. Suçunu itiraf eden zanlının emniyetteki ifadesinde, "Çocuğun boğazını sıktım. Yaşadığını görünce bukez kemerle boğdum. Dahasonra çuvala koyup, SarıkızÇayı kenarına gömdüm" dediği öğrenildi.
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