  1. TSK hem PYD'ye hem de DEAŞ'a bomba yağdırdı

Tunceli'de 'ya operasyon

Tunceli'nin ilçesine gece saatlerinde sızmaya çalışan 'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı, bölgede operasyon devam ediyor.

Tuncelide PKKya operasyon! 40 terörist kıstırıldı

Tunceli'nin ilçesine sızmaya çalışan bir grup bölücü terör örgütü üyesiyle sıcak temas sağlandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece saatlerinde ilçeye sızmaya çalışan 35-40 kişilik terörist grup, termal kameralar tarafından tespit edildi.

Bunun üzerine operasyon başlatan güvenlik güçleri, ilçeye yaklaşık bir kilometre mesafede teröristlerle temas sağladı.

Helikopterlerin de destek verdiği operasyonda, kırsal alana dağılan teröristlerle çatışma sürüyor.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi 10:40
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