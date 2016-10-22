Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleritarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatının sürdüğü belirtildi.

Buna göre, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grubu, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Mare'nin güneyinde yer alan Harbul ve Maarrat Umm Havsh'ın alınması amacıyla başlattığı taarruzları sürdürüyor.

PKK/PYD terör örgütü mensupları tarafından, Aşağı Cerablus'ta bulunan köprünün üzerine çıkan muhalif unsurlara ateş açılması sonucun 2 muhalif yaralandı.

Harekat kapsamında 52 DEAŞ ve 70 PKK/PYD terör örgütü hedefi vurularak manevra kabiliyetinden yoksun bırakıldı.

Koalisyon güçleri tarafından Hazvan'da tespit edilen hedeflere düzenlenen hava harekatında 2 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, 1 araç da imha edildi.