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Tele-soygun

bir kişiyi daha evinden etti. İstanbul’da geçen hafta Sezer Wasner’e 5 milyon liralık yalısını sattıran çete bu kez 65 yaşındaki bir kadını dolandırdı. 150 bin TL’yi alan zanlılar paralarla sır oldu.

Tele-soygun
Son dolandırıcılık olayı İstanbul Fatih'te yaşandı. İddialara göre; 65 yaşındaki Sevgi K.'yı arayan tele-dolandırıcılar, "Bir soruşturma kapsamında adınız geçiyor. Örgüt üyelerine operasyon yapacağız. Evinizi satın ve parasını bize getirin. Bu satış gerçek bir satış olmayacak. Biz operasyonun ardından tapunuzu da size teslim edeceğiz" diyerek yaşlı kadını tuzağa düşürdü. Sevgi K., Darüşşafaka Caddesi'ndeki 300 bin TL'lik dairesini yarı fiyatına sattı ve 150 bin lirayı dolandırıcılık çetesi üyelerine teslim etti. Çete üyeleri paralarla sır oldu. İstanbul'da bir çete, geçtiğimiz hafta Üsküdar'da Sezer Wasner'e (58) benzer gerekçeleri ileri sürerek 5 milyon liralık yalısını iki milyon 500 bin liraya sattırmıştı. Polis, Wasner'i dolandıran çetenin en az yedi kişilik olduğunu tespit etmiş, çetenin ise FETÖ bağlantılı olduğu iddia edilmişti. Emniyetten ihraç edilen eski bir polisin, organize tele-dolandırıcılık çetesine mağdurlar ile ilgili bilgileri sızdırdığı öne sürülmüştü. Polis, çeteler arasında bağlantı kurabilmek için ipucu arıyor. Özellikle yaşlıları hedef alan dolandırıcılar, Azize B. (76) adlı kadına Beşiktaş'taki 1 milyon 200 bin liralık evini 700 bin liraya sattırarak paralarla kaçmıştı. Gülüzar Altunay (63) iki daireyi satarak çeteye 290 bin lira, Leyla Yavaşlar (73) ise Beylikdüzü'ndeki dairesini 250 bin liraya sattıran çeteye 325 bin lira kaptırmıştı.

EMİR SOMER
Etiketler:
  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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