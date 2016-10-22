Tedavi parasını böyle çaldılar

Gülgün Önal önceki gün ablasını İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. İki kardeş yemek yemek için hastanenin yakınındaki bir restorana gitti. Bu sırada iki kadın masaya yanaştı. Kadınlardan biri Gülgün Önal'ınoturduğu sandalyeye asılı çantayıaldı. Hırsızlık yaklaşık 40 saniye sürdü. Bir süre sonra çantasının yerinde olmadığını gören genç kadın durumu polise haber verdi. Önal çantada 3 bin lira ve 800 dolar olduğunu, parayı ise hastane masrafları için harcayacaklarını belirtti.
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