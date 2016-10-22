Tacizcisi serbest kalınca yıkıldı

Zonguldak'ta evine çağırdığı komşusunun kızı 15 yaşındaki G.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan A.K. (42), 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Karar üzerine salonda fenalaşan G.D. adliye çıkışında, "Benim pisikolojim bozuldu, ilaç kullandım. Ama sanık tahliye edildi" diyerek tepki gösterdi.