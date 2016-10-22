Suriyeli çocuk Erdoğan'a sarılıp teşekkür etti

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, 1,1 milyar liraya mal olan 161 tesisin toplu açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka hitap edeceği sırada protokole gelen Suriyeli çocuk Erdoğan'a sarılıp sevgi gösterisinde bulundu. Bir süre konuşan Suriyeli çocuk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında Esad aleyhine slogan atmaya başlayınca protokoldekiler şaşırdı. Korumalar tarafından sakinleştirilen Suriyeli çocuğa daha sonra Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından çeşitli hediyeler verildi. Savaşta anne babasını ve 2 kardeşini kaybettiğini anlatan Abdullah Cerruh ismindeki Suriyeli çocuk, "Kahrolsun Esat, Tayyip Erdoğan Allah senden razı olsun" şeklinde konuştu.
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