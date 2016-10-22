Servis traktörü

Van Çaldıran'da çocuklar taşımalı eğitimden faydalanamadı. Servis ihalesi sonuçlanmayınca öğrenciler yolda kaldı. Veliler, soruna çözüm bulmak için traktörü servis aracı olarak kullandı. İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Sellik Mahallesi'nde yaşayan Fettah Bilici, öğrencileri kendisine ait traktörün römorkuna bindirip, okula götürüp getirmeye başladı. Yetkililer ise sorunun Pazartesi günü çözüleceğini açıkladı.