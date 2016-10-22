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'lı teröristler DEAŞ bahanesiyle 'te!

DEAŞ'ın Keküke'te oluşturmaya çalışyığı kaostan faydalanan ’lı teröristlerin ’e girdiği öğrenildi.

PKKlı teröristler DEAŞ bahanesiyle Kerkükte!

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği, 'lı teröristlerin 'e girdiğini açıkladı. TKÜUGD Başkanı ve Kerkük Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Güngör Yavuzaslan, 21 Ekim günü PKK'lı teröristlerin başta Kerkük Kalesi olmak üzere kente girdiklerini kaydetti. Yavuzaslan, "21 Ekim günü sabaha karşı DEAŞ militanlarının kente saldırması üzerine oluşan kaos ortamından faydalanan PKK'lı teröristler kente girdi. Başta Kerkük Kalesi olmak üzere birçok kritik noktada peşmergenin izin vermesiyle PKK'lı militanlar konuşlandı" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞÇI ALGISI OLUŞTURACAKLAR"
Yavuzaslan, Irak'ta DEAŞ'e karşı mücadelede PKK'lıların yer almasının örgütü legalleştirme için yapıldığını söyledi. TKÜUGD, bazı medya organlarında PKK'lılarla ilgili haberlerde örgüt üyeleri için bilinçli olarak kampanya yürütüldüğünü açıkladı. Dernekten yapılan açıklamada, "Son günlerde Suriye ve Irak'ta DEAŞ'la mücadele sırasında PKK'lı teröristlerin haberleri yürütülen kampanya ile taraflı yapılmaktadır. Terör örgütü üyelerinin foto ve görüntüleri sözde teröre karşı mücadele eden savaşçılar algısı oluşacak şekilde yapılmaktadır" denildi.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi 12:46
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