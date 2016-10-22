Alınan bilgiye göre, ilçe girişinde Öğretmenevi Kavşağı'nda zırhlı polis aracının geçişi sırasında teröristler bomba yüklü araçla saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 polis şehit olurken, hayati tehlikesi bulunmayan 6'sı güvenlik görevlisi 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Bingöl ve Genç ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle Genç Devlet Hastanesi ve çevredeki bazı ev, işyeri ve araçların camlarının kırıldığı görüldü. Teröristlerin eş zamanlı olarak kaymakamlık lojmanına da saldırdığı öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.