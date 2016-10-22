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'de PKK'dan hain saldırı: 1 şehit

'ün Genç ilçesinde, PKK'lı teröristlerce, zırhlı polis aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 1 güvenlik görevlisi şehit oldu.

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Alınan bilgiye göre, ilçe girişinde Öğretmenevi Kavşağı'nda zırhlı polis aracının geçişi sırasında teröristler bomba yüklü araçla saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 polis şehit olurken, hayati tehlikesi bulunmayan 6'sı güvenlik görevlisi 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla ve Genç ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle Genç Devlet Hastanesi ve çevredeki bazı ev, işyeri ve araçların camlarının kırıldığı görüldü. Teröristlerin eş zamanlı olarak kaymakamlık lojmanına da saldırdığı öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi 01:21
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