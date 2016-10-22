Parmak mucizesi

Çanakkale'de yaşayan Hüseyin Dur, arkadaşına ait marangozhanenin muhasebe bölümünde işe başladı. Ancak 6 ay önce daire testerenin üzerine düşen Hüseyin Dur, sağ elinin yüzük parmağı dışındaki tüm parmaklarını kaybetti. Dur'un parmakları, fazla hasar gördüğü için yerine dikilemedi. Bunun üzerine doktorlar Dur'a, 'Ayaktan ele parmak transferini' tavsiye etti. Dur'un ameliyatı kabul etmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. 6 ayda ikinci kez ameliyat geçiren talihsiz adam, ayağından nakledilen parmaklar ile başparmağına ve işaret parmağına kavuştu. Dur "Artık ayakkabılarımı kendim bağlayabileceğim.Çok mutluyum" diye konuştu.
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