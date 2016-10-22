FETÖ’nün dolarları iddianameye girdi. Denizli’deki soruşturma için hazırlanan iddianamede örgüt üyelerinden çıkan 1 dolarlar için “Seri numaraları kimlik numarası yerine geçiyor. Hepsinin kayıtları Pensilvanya’da isim isim tutuluyor” ifadeleri kullanıldı
Denizli'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma için hazırlanan iddianamede örgüt üyelerinden ele geçirilen bir dolarlarla ilgili bilgilere yer verildi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da aralarında olduğu 42'si tutuklu 60 sanık hakkında hazırladığı ve mahkemece kabul edilen iddianamede "Şüphelilerin üzerinde, ev ve işyerlerinde bulunan bir dolarlık banknotlar, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından okunarak bereket ve işlerinin yolunda gitmesi amacıyla örgüt mensuplarına gönderildi" ifadeleri yer aldı.
20 klasör ile 143 sayfadan oluşan iddianamede banknotların üzerindekiseri numaralarının kimlik numarasıyerine geçtiği, kayıtlarının da FETÖelebaşı Gülen'in Pensilvanya'da kaldığıevde bulunduğuna işaret edildi. İddianamede, banknotların üzerindeki harf gruplarının örgüt içindeki görevlendirmeyi ve hiyerarşiyi temsilettiği belirtildi.
HEPSİ KAYIT ALTINDA
Örgütte özel anlama sahip banknotların, üyelerce "mehdi" olarak tanımlanan FETÖ elebaşı Gülen ile aralarındaki bağı güçlendirdiğine yer verilen iddianamede, ilahi olarak seçildiğine inanılan FETÖ elebaşı ile "birdolarlık banknotlar" aracılığıylafiziksel bağ kurmanın"motivasyon" için kullanıldığı ifade edildi.
İddianamede, örgüt mensuplarına bir dolarlık banknot verilmesinin örgütsel birtakım özel anlamları da olabileceğine işaret edilerek, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili tespit ve değerlendirmelerine yer verildi. İddianamede şüpheliler hakkında üçer defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
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