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Paranoyak

’nün ları iddianameye girdi. Denizli’deki soruşturma için hazırlanan iddianamede örgüt üyelerinden çıkan 1 dolarlar için “Seri numaraları kimlik numarası yerine geçiyor. Hepsinin kayıtları ’da isim isim tutuluyor” ifadeleri kullanıldı

Paranoyak
Denizli'de 'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma için hazırlanan iddianamede örgüt üyelerinden ele geçirilen bir larla ilgili bilgilere yer verildi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da aralarında olduğu 42'si tutuklu 60 sanık hakkında hazırladığı ve mahkemece kabul edilen iddianamede "Şüphelilerin üzerinde, ev ve işyerlerinde bulunan bir dolarlık banknotlar, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından okunarak bereket ve işlerinin yolunda gitmesi amacıyla örgüt mensuplarına gönderildi" ifadeleri yer aldı.

20 klasör ile 143 sayfadan oluşan iddianamede banknotların üzerindeki seri numaralarının kimlik numarası yerine geçtiği, kayıtlarının da FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da kaldığı evde bulunduğuna işaret edildi. İddianamede, banknotların üzerindeki harf gruplarının örgüt içindeki görevlendirmeyi ve hiyerarşiyi temsil ettiği belirtildi.

HEPSİ KAYIT ALTINDA


Örgütte özel anlama sahip banknotların, üyelerce "mehdi" olarak tanımlanan FETÖ elebaşı Gülen ile aralarındaki bağı güçlendirdiğine yer verilen iddianamede, ilahi olarak seçildiğine inanılan FETÖ elebaşı ile "bir dolarlık banknotlar" aracılığıyla fiziksel bağ kurmanın "motivasyon" için kullanıldığı ifade edildi.

İddianamede, örgüt mensuplarına bir dolarlık banknot verilmesinin örgütsel birtakım özel anlamları da olabileceğine işaret edilerek, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili tespit ve değerlendirmelerine yer verildi. İddianamede şüpheliler hakkında üçer defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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