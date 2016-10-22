Musul resti işe yaradı

Türkiye’nin Musul resti, ABD’ye geri adım attırdı. Ankara’ya gelen ABD Savunma Bakanı Carter, Türkiye’nin Musul koalisyonunda olması gerektiğini söyledi ve ekledi: Güvenliğiniz için tedbir almanız da son derece hakkınız...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra ABD'den 3. önemli ziyaret. ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, dün Ankara'ya geldi. Önce Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la görün Carter, daha sonra FETÖ'nün bombaladığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni geçti. Gördükleri karşısında şaşkına dönen Carter, önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin Musul operasyonuna katılmasının hakkı olduğuna dikkat çeken Carter, "Türkiye'nin Suriye ve Irak'takigelişmelerle ilgilenmesi makul. Hudutgüvenliğinizin sağlanması için tedbiralmanızı destekliyoruz. Türkiye'ninDEAŞ'a karşı operasyonların hepsinekatılmasını istiyoruz. Bazen görüşayrılıklarımız olsa da prensiplerdemutabıkız. Terörizmin her türlüsünekarşı çıkmak da bu prensipler arasında.Aynı amaçlara ulaşmak için izlenecekyöntemlerde farklılıklarımız olabilir amabunları aşabiliriz" dedi. Bakan Işık ise Türkiye'nin terör örgütü PYD/YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesi beklentisini yineledi. Işık, "Bizim ve koalisyonun desteğini alan Özgür Suriye Ordusu tarafından son olarak Dabık'ın da kurtarılması, buraya özel bir önem atfeden DEAŞ için ciddi bir prestij kaybı ve moral bozukluğu oldu. Böylece, desteklendiği takdirde ÖSO'nun Suriye'de DEAŞ'a karşı etkili olduğu görülmüş oldu. Münbiç'te kalan PKK/PYD/YPG unsurlarının söz verildiği gibi Fırat'ın doğusuna çekilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
HERKES HAYRAN Carter, "Amerikan halkı adına 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere Türk halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" diye sözlerine başladı. Carter, şöyle dedi: Demokrasi ve özgürlükleri için savaşan insanların o görüntüleri dünyada ve Amerika'da herkes tarafından görüldü. Bence herkes bu korkunç olayın kahramanları ve şehitlerine hayranlık duyuyordur. ABD'nin Türkiye'nin güçlü bir dostu ve uzun süredir müttefiki olduğunu bir kez daha belirtmeliyim. Güçlü demokrasinin ve Türkiye'nin destekçisiyiz. Münbiç'te kalan PKK/PYD/YPG unsurlarının söz verildiği gibi Fırat'ın doğusuna çekilmesini bekliyoruz. Terör örgütlerinin sözlerine güvenilmez, PKK/PYD/YPG'nin yarın ne yapacağı kestirilemez" ifadesini kullandı.
CARTER'A SADECE30 DAKİKA AYIRDI
Carter'ı Ankara'daki temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da kabul etti. Erdoğan'ın Carter'ı kabulü 30 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da hazır bulundu.
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