‘Milli dedektör’ ilk kez kullanıldı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde üretilen 'Milli Nükleer RadyasyonDedektörleri' işbaşı yaptı! Nükleer radyasyon dedektörlerinden 20 adet alan Bolu İlEmniyet Müdürlüğü ekipleri, dedektörlerin kullanımına ilişkin eğitim aldı. Ardından dedektörler, ilk kez TEM yolunda asayiş uygulamasında kullanıldı. Durdurulan araçlar, milli dedektörlerle arandı. Uygulamadaherhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Nükleer radrasyon dedektörü, nükleersilah ve 'kirli silah' diye nitelendirilennükleer başlık içeren mermilerin tespit edilmesinde kullanılabilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.