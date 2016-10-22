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‘Milli dedektör’ ilk kez kullanıldı

‘Milli dedektör’ ilk kez kullanıldı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde üretilen 'Milli Nükleer Radyasyon Dedektörleri' işbaşı yaptı! Nükleer radyasyon dedektörlerinden 20 adet alan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dedektörlerin kullanımına ilişkin eğitim aldı. Ardından dedektörler, ilk kez TEM yolunda asayiş uygulamasında kullanıldı. Durdurulan araçlar, milli dedektörlerle arandı. Uygulamada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Nükleer radrasyon dedektörü, nükleer silah ve 'kirli silah' diye nitelendirilen nükleer başlık içeren mermilerin tespit edilmesinde kullanılabilecek.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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