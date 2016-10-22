Lozan tutanakları müzayedede satıldı

Librairie de Pera ortağı Uğur Güracar, çok özel bir koleksiyonu satışa çıkardıklarını ifade ederek bine yakın eserin müzayedede satışa sunulduğunu anlattı.

Güracar, şöyle devam etti:

''Birçok antika, nadir kitap, eski haritalar, fotoğraflar, kartpostallar, tarihsel belgeseller ve resimleri bugün burada satışa çıkardık. Bunun yanında 1. Lozan görüşmeleriyle ilgili çok özel bir parçamız var. O dönemdeki görüşmelerin mazbatalarının bulunduğunu kayıtları da satışa sunduk. Heyet içerisinde bulunan ilk Maliye Bakanımız Hasan Saka Bey'den bu kayıtlar bugüne kadar geldi. Bu tutanaklarda Lozan'dan nasıl yırttığımızın koşulları var.''





Müzayedede tutanaklar ismi açıklanmayan bir kişi tarafından 15 bin liraya satın alındı.