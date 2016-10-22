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Kulaklarına küpe olsun

Kulaklarına küpe olsun
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından ne ilişkin bir çıkış da CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dan geldi. Baykal, "Elbette CHP, bu başkanlık projesine sonuna kadar ve tüm gücüyle direnmelidir ve direnecektir" dedi. Baykal, açıklamasının sonunda anlamlı bir örnek verdi. Fransa'da Sosyalist Parti'nin anayasadaki başkanlık düzenlemesine tüm gücüyle karşı çıktığını hatırlatan Baykal, "Ancak başkanlık rejimi onlara rağmen geldikten sonra Mitterand sosyalistlerin adayı olarak sonraki bir seçimde başkan seçilmiştir. Bu da kulaklara küpe olsun" ifadesini kullandı. Baykal ayrıca, CHP'nin güçlü bir isim bulması halinde Başkanlık sisteminin büyük şans olduğunu da sözlerine ekledi.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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