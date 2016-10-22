Kulaklarına küpe olsun

MHP Genel Başkanı DevletBahçeli'nin ardından başkanlık sistemineilişkin bir çıkış da CHP eski Genel Başkanıve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dangeldi. Baykal, "Elbette CHP, bu başkanlıkprojesine sonuna kadar ve tüm gücüyledirenmelidir ve direnecektir" dedi. Baykal,açıklamasının sonunda anlamlı bir örnekverdi. Fransa'da Sosyalist Parti'ninanayasadaki başkanlık düzenlemesine tümgücüyle karşı çıktığını hatırlatan Baykal,"Ancak başkanlık rejimi onlara rağmengeldikten sonra Mitterand sosyalistlerinadayı olarak sonraki bir seçimde başkanseçilmiştir. Bu da kulaklara küpe olsun"ifadesini kullandı. Baykal ayrıca,CHP'nin güçlü bir isim bulmasıhalinde Başkanlık sisteminin büyükşans olduğunu da sözlerine ekledi.
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