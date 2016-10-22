Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'ndan (TÜRGEV) yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 5 Ağustos 2014'te Atatürk Havalimanı'nda yaptığı ve yazılı basında yer alan açıklaması ile 2 Ağustos 2014 tarihli Sözcü gazetesinde yayınlanan röportajında vakıfla ilgili "hakaret" içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle açılan iki ayrı dava karara bağlandı.

İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına katılan TÜRGEV'in avukatı Selma Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun dava konusu sözlerinin tamamen "hakaret" mahiyetinde olduğunu belirtti. Yıldız, "Eleştiri, siyasetçinin hakkı ve görevidir. Ancak davacı vakıf, siyasi bir kurum ve figür değildir. Vakfın yönetiminde Bilal Erdoğan'ın yer alması vakfı siyasi bir figür haline getirmez. Bu suçlama gerçekliğe uygun olmadığı gibi görünen gerçekliğe de uygun değildir. Davanın kabulüne karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu'nun her bir açıklaması için beşer bin liradan toplam 10 bin lira manevi tazminatı TÜRGEV'e ödemesine hükmetti.