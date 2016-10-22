Kepenk soruşturması

Tunceli'de güvenlikgüçlerimiz Kutudere Vadisi'nde16 Ekim'de kanlı terör örgütüPKK'ya yönelik operasyonbaşlattı. 13 teröristin etkisizhale getirildiği açıklandı. Ancakoperasyonun sona ermesininardından kent merkezindekieczane ve fırınlar haricindekibirçok esnaf, işyerini açmayıpkepenk kapattı. Şehir merkezindeyolcu taşımacılığı yapanminibüslerin de kontak kapattığıanlaşıldı. Bunun üzerine TunceliCumhuriyet Başsavcılığı tarafındansöz konusu esnaf hakkındasoruşturma açıldı.
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