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Kepenk soruşturması

Kepenk soruşturması
'de güvenlik güçlerimiz Kutudere Vadisi'nde 16 Ekim'de kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. 13 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Ancak operasyonun sona ermesinin ardından kent merkezindeki eczane ve fırınlar haricindeki birçok esnaf, işyerini açmayıp kepenk kapattı. Şehir merkezinde yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin de kontak kapattığı anlaşıldı. Bunun üzerine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu esnaf hakkında soruşturma açıldı.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi 01:56
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