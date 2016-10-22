Kayıp Hatice sağ salim bulundu

Gaziantep'te 2 gün önce kaybolan minik Hatice Kübra Çakıroğlu dün bulundu. Şahinbey Ocaklar Mahallesi'nde yaşayan 2.5 yaşındaki Hatice, bakkala gitmek için evden çıktı ancak geri dönmedi. Büyük korku yaşayan aile bunun üzerine Müge Anlı'dan yardım istedi. Polis de detaylı bir arama çalışması başlattı. Oluşturulan özel ekip yaklaşık 150 kameranın görüntüsünü izledi. Polisin çalışmaları karşısında köşeye sıkıştıkları tahmin edilen kişi ya da kişiler dün saat 11.00 sıralarında çocuğu evinin 500 metre uzağında bir sokağa bıraktı. Çocuğu görüp tanıyan Müslüm Can (18), 2 gündür kayıp olan Hatice Kübra'yı kucağına alarak evine götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen minik Hatice'nin tok olduğu ve bezlendiği ortaya çıktı. Bebeği bulan Müslüm Can ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Can'ın ilk ifadesinde düğünü olacağını belirterek, "Çeyiz eşyası düzüyorduk. Aşağıdan bir çocuğun ağlama sesi geldi. Sokağa inip baktığımda Kübra'yı tanıdım. Ailesine getirdim. Kim sokağa bıraktı görmedim" diye konuştuğu öğrenildi.