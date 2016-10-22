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Kamyon sı!

Kamyon faciası!
İstanbul Kadıköy'de dün sokakta yapımı devam eden inşaata hafriyat kamyonundan toprak dökümü yapmaya başladı. Bu sırada yol çöktü. Damperi açık olan araç devrildi. İşçilerden Mehmet Demirkaya (66) tonlarca ağırlığın altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler işçiyi kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar ardından Demirkaya kamyonun altından çıkarıldı. Talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Demirkaya'nın cansız bedeni ambulansa konularak Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi`nin morguna kaldırıldı. Kazada park halindeki bir araçta zarar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet ALTINDİŞ
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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