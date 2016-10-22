İtirafçıya meslekte kalma umudu

Yılmaz yaptığı açıklamada, FETÖ ile mücadelede itirafların önemine dikkat çekti. İtiraflarından fayda sağladıkları bazı hakim ve savcıları görevde tutmayıp istifa etmelerini sağlayarak, avukatlık yolunu açabileceklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: "İtirafları çok daha yararlı, çok daha önemli olan hakim, savcıların meslekte tutulmalarını dahi genel kurulda tartışacağız. Çok yararlı itiraflarda bulunanlar, çok samimi, örgütü çökertmede çok faydalı itiraflarda bulunanları meslekte tutmayı bile tartışacağız ama her şeyden önce onlar için adli açıdan bir cezasızlık hali söz konusu. Cezada büyük indirim söz konusu. Biz de disiplin açısından itirafta bulunan hakim-savcılar olursa ihraç yoluna gitmeyeceğiz. Onlara gereken her türlü ayrıcalığı tanımayı düşünüyoruz."
KAPI AÇIK BIRAKILDI
HSYK Başkanvekili Yılmaz, 3 bin 456 hakim ve savcının ihraç edildiğini ancak, ihraçları kesinleştirecek yeniden inceleme görüşmelerini ertelediklerini söyledi. Yılmaz bunun nedenini şöyle açıkladı: "Hızla itirafçılar çoğalmaya başladı. 'İtirafçı olunca itirafın niteliğine göre ihraçtan vazgeçebiliriz' dediğimiz için bu açıdan itirafçılar zarar görmesinler diye ihraçları kesinleştirmeyi biraz geciktirebiliriz. Bunu genel kurulda görüşür, karara bağlarız. Niyetimiz başlangıçtan beri net. 'Yargıda, hiçbir çete mensubu, terör mensubu kimseyi bırakmayacağız' dedik. Sadece etkin pişmanlık gösterenler, çeteyi deşifre edenlerle ilgili bazı olumlu değerlendirmeler yapılabilir, onlara istifa kapısı açılabilir. Bu tip şeyler düşünülebilir. Genel kurulumuz örgütü çökerten kişilere karşı olumlu bakabilir."
"ÖN YARGIMIZ YOK"
İtirafçıların verdiği isimlere göre yaklaşık bin kişilik bir hakim – savcı listesi oluştuğunu belirtirken Yılmaz, çeteye bulaşmamış hiçbir hakim – savcının zarar görmeyeceğini ifade etti ve şöyle konuştu: "Yargı bizim yargımız, hakim, savcılarımız bizim çocuklarımız. Hepsini bu devlet eğitmiş, büyük emek verilmiş çocuklar. Kimseye düşmanlığımız yok. Kendi çocuğumuza düşman olabilir miyiz? Hiçbir isme takılmıyoruz, hiçbir isimle ilgili önyargımız yok."
SABAH
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