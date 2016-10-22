İbadi'den küstah açıklama

Associated Press'in haberine göre, Bağdat'ta ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ile görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan İbadi, "Türklerin katılmak istediğini biliyorum. Kendilerine teşekkür ederiz. Ama bu Iraklıların üstesinden geleceği bir şey. Iraklılar Musul'u ve kalan diğer toprakları kurtaracak" dedi.

HERHANGİ BİR SORUNUMUZ YOK

Musul savaşına Iraklı, Kürt ve diğer yerel güçlerin katılacağını belirten İbadi, "Herhangi bir sorunumuz yok... Yardım gerekirse, Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerden isteriz" diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Carter dün akşam, Ankara'daki temaslarının ardından Türkiye'nin, Musul'un operasyonunda yer alması konusunda Ankara-Bağdat arasında prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.