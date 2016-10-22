İbadi'den küstah açıklama

Associated Press'in haberine göre, Bağdat'ta ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ile görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan İbadi, "Türklerin katılmak istediğini biliyorum. Kendilerine teşekkür ederiz. Ama bu Iraklıların üstesinden geleceği bir şey. Iraklılar Musul'u ve kalan diğer toprakları kurtaracak" dedi.
HERHANGİ BİR SORUNUMUZ YOK
Musul savaşına Iraklı, Kürt ve diğer yerel güçlerin katılacağını belirten İbadi, "Herhangi bir sorunumuz yok... Yardım gerekirse, Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerden isteriz" diye konuştu.
ABD Savunma Bakanı Carter dün akşam, Ankara'daki temaslarının ardından Türkiye'nin, Musul'un operasyonunda yer alması konusunda Ankara-Bağdat arasında prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.
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Abede ve şiacı iran çıksın önce sonra düşünürüz.
KUKLA Ibiş ata binince kendini bey oldum sanır. Madem Iraklilarin üstesinden gececeginiz bi şeyse, ibişe Sormazlar mi Niye Musul operasiyonu Bagdat dan degilde Kuveyt ve Katardan Yönetiliyor.
hiyarin lafina bak iraklilar kutarirmis bugune kadar nerdeydi o iraklilar deas musula girerken niye kactiniz karilar gibi irakin ne hukumeti var ne ordusu zavallilar hiyar ibisde buyuk bir ahmak
iste siz busunuz kuklalar karidan betersiniz anlasmayi reddediyorsunuz peki kim konustu imzaladi
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