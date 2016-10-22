HDP yine terörist cenazesinde

PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cenazesi, ailesi ile DNA eşleşmesi yapıldıktan sonra Diyarbakır'a getirildi. PKK'lı Selman Tiryaki, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığında defnedildi.

PKK'LI CENAZESİNİ HDP TAŞIDI

Teröristin cenazesine HDP Diyarbakır Milletvekili Aydoğan da katıldı. Cenaze sırasında teröristin fotoğrafı taşındı, tabutun üstüne terör örgütünü simgeleyen bez parçaları örtüldü. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenazede, terör örgütü lehine sloganlar atıldı.

3 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, 31 Temmuz'da 3 askerin şehit edilmesi olayına karışan teröristlerden "Civan" kod adlı Selman Tiryaki ve "Şiyan" kod adlı Hamdullah Zengin'in Erzincan'ın Kemah ilçesinde, 20 Ekim'de Karasu Nehri'nden karşıya geçmek isterken bölgede arama tarama faaliyeti yapan jandarma ekiplerince termal kamera ile fark edilmiş, jandarmanın "dur" ihtarına ateşle karşılık verince sıcak takibe alınan teröristler çıkan çatışmada etkisiz hale getirilmiş, çantalarında el yapımı patlayıcı ile çeşitli çizimler bulunmuştu.

KARADENİZ AÇILIM GRUBU

Terör örgütü PKK'nın sözde "Karadeniz açılım grubu" mensubu Tiryaki'nin bir süre önce Ordu-Mesudiye ile Sivas sınırında güvenlik güçlerince düzenlenen ve 6 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona konu terörist grup arasında olduğu anlaşılmıştı.

Söz konusu operasyon sırasında kaçarak sağ kurtulan terörist Tiryaki ve Zengin'in daha sonra Erzincan'a geldiği ve buradan Tunceli'ye geçmeye çalıştığı saptanmıştı.

GRİ LİSTEDEKİ PKK'LI

Tiryaki'nin, İçişleri Bakanlığının yayımladığı "Aranan Teröristler" listesinin "gri" bölümünde yer aldığı bildirilmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen "Civan" kod adlı terörist Selman Tiryaki'nin cenazesine katılan Aydoğan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma açıldı.

PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cenazesi, ailesi ile DNA eşleşmesi yapıldıktan sonra kente getirilerek Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilmişti. HDP Diyarbakır Milletvekili Aydoğan'ın da katıldığı cenazede teröristin fotoğrafı taşınmış, tabutun üstüne terör örgütünü simgeleyen bez parçaları örtülmüş, terör örgütü lehine slogan atılmıştı.