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Hata'y'lı ceza!

Hataylı ceza!
Tokat Erbaa'da yaşayan Cüneyt Usal'a 3 gün önce Hatay İskenderun'da aracında emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle 92 TL para cezası geldi. Hayatında hiç Hatay'a gitmeyen Usal, gelen ceza karşısında şok geçirdi. Hemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Usal, durumu yetkililere bildirdi. Şikayetin üzerine Hatay'a bulunan MOBESE görüntüleri incelendi. Cezanın yanlış plakaya yazılmasının ortaya çıkmasıyla ceza iptal edildi. Usal, "Televizyonlarda izlediğim olay benim de başıma geldi. Şaşkınım" dedi.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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