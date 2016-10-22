Gaziantep’ten vurdu Avrupa’da gol oldu

Songül Gültekin, 5 yıl önce hokeye gönül verdi. Gösterdiği üstün başarı tüm dünyanın dikkatini çekti. Şimdiye kadar 50 madalya kazanan genç kız, katıldığı 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda ‘en iyi kadın oyuncu’ seçildi. Milli sporcu, en büyük hayalinin Avrupa kulüplerinde oynamak olduğunu söyledi
Gaziantep'te yaşayan SongülGültekin (18) başarı öyküsüyleherkesin dikkatini çekti. Gültekin, 5yıl önce Beden Eğitimi öğretmeninin tavsiyesiüzerine açak alan hokeyi sporuyla tanıştı.Genç kız, kısa sürede katıldığı yarışmalardada önemli başarı kazandı. Her gün evininbulunduğu sokaklardan geçerek toplutaşıma araçlarıyla idmana giden Gültekin,spora tutkun olduğunu söyledi. Küçükyaşlardan itibaren spora meraklı olduğunubelirten Gültekin, mahalle arasında topoynarken yakınlarının yönlendirmesiyleamatör spor kulüplerinde top koşturmayabaşladığını dile getirdi. Son 4 yıldır milliformayı 50 kez terleten Gültekin, millitakımdaki üstün başarısıyla Avrupa'yıfethetti. Milli hokeyci geçtiğimiz haftalardaHırvatistan'da gerçekleştirilen 18 Yaş AltıAvrupa Şampiyonası'nda da başarı gösterdi.Bu başarı Avrupa Hokey Federasyonutarafından takdir topladı.
"HEDEFİME YAKLAŞIYORUM"
Turnuvanın en iyi kadın oyuncususeçilen milli sporcu daha önceki yıllardaAvrupa'da "gol kraliçesi" unvanlarınada ulaşmıştı. Şimdiye kadar 50 madalyakazandığını söyleyen Gültekin, şöyle konuştu:"Kısa zamanda başarılı olmaya başladım.Aldığım ödüller arasında en kıymetlisiTürkiye'deki gol kraliçeliğiydi. Dahaönce Avrupa'da gol kraliçesi de oldum.Bu yaz Avrupa'da önemli bir başarı eldeettim. Bu ödüllerin benim önümü açacağınıdüşünüyorum. Her geçen gün hedefe biradım daha yaklaşıyorum. Benim en büyükarzum Avrupa'daki kulüplerde hokeyoynamak. Çünkü Avrupa'nın bu alandakistandartları Türkiye'den çok farklı."ya
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