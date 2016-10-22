Gaziantep’ten vurdu Avrupa’da gol oldu

Gaziantep'te yaşayan Songül Gültekin (18) başarı öyküsüyle herkesin dikkatini çekti. Gültekin, 5 yıl önce Beden Eğitimi öğretmeninin tavsiyesi üzerine açak alan hokeyi sporuyla tanıştı. Genç kız, kısa sürede katıldığı yarışmalarda da önemli başarı kazandı. Her gün evinin bulunduğu sokaklardan geçerek toplu taşıma araçlarıyla idmana giden Gültekin, spora tutkun olduğunu söyledi. Küçük yaşlardan itibaren spora meraklı olduğunu belirten Gültekin, mahalle arasında top oynarken yakınlarının yönlendirmesiyle amatör spor kulüplerinde top koşturmaya başladığını dile getirdi. Son 4 yıldır milli formayı 50 kez terleten Gültekin, milli takımdaki üstün başarısıyla Avrupa'yı fethetti. Milli hokeyci geçtiğimiz haftalarda Hırvatistan'da gerçekleştirilen 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da başarı gösterdi. Bu başarı Avrupa Hokey Federasyonu tarafından takdir topladı.



"HEDEFİME YAKLAŞIYORUM"

Turnuvanın en iyi kadın oyuncusu seçilen milli sporcu daha önceki yıllarda Avrupa'da "gol kraliçesi" unvanlarına da ulaşmıştı. Şimdiye kadar 50 madalya kazandığını söyleyen Gültekin, şöyle konuştu: "Kısa zamanda başarılı olmaya başladım. Aldığım ödüller arasında en kıymetlisi Türkiye'deki gol kraliçeliğiydi. Daha önce Avrupa'da gol kraliçesi de oldum. Bu yaz Avrupa'da önemli bir başarı elde ettim. Bu ödüllerin benim önümü açacağını düşünüyorum. Her geçen gün hedefe bir adım daha yaklaşıyorum. Benim en büyük arzum Avrupa'daki kulüplerde hokey oynamak. Çünkü Avrupa'nın bu alandaki standartları Türkiye'den çok farklı."ya