  1. Kepenk soruşturması

FETÖ’ye AİHM’den ret

FETÖ’ye AİHM’den ret
Kütahya'da olarak faaliyet gösteren "Feza Özel Eğitim" kurumu, FETÖ bağlantısı gerekçesiyle kapatıldı. Bunun üzerine dershane, yargıdaki FETÖ unsurlarının ayıklanmaya başladığını da dikkate alarak doğrudan 'ne (AİHM) başvurdu. Dershane, "eğitim, mülkiyet ve adil yargılanma" haklarının ihlal edildiğini savundu. Ancak AİHM oy birliği ile bu başvuruyu kabul edilemez buldu.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi 01:57
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