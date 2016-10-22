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Eşine ‘can’ oldu

Böbrekleri iflas eden Hüseyin Yener, eşinin bağışıyla eski sağlığına kavuştu

Eşine ‘can’ oldu
Bursa Mudanya'da yaşayan Mihriban- Hüseyin Yener çifti, yıllar önce hayatlarını birleştirdi. Ancak çiftin mutlu günleri, uzun sürmedi. Geçtiğimiz Temmuz ayında mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye giden Hüseyin Yener'in rahatsızlığının safra kesesinden kaynaklandığı söylendi. Ameliyatla safra kesesi alınan Yener'in bu sırada böbreklerinin iflas ettiği belirlendi.

İKİNCİ BAHARI YAŞAYACAĞIZ
Aldığı haberle yıkılan talihsiz adam, diyaliz tedavisi görmeye başladı. Bir yandan da için beklemeye başladı. Mihriban Yener ise hayat arkadaşının bu durumuna dayanamadı. Gerçekleşen operasyon ile eşine böbreğini bağışladı. Eski sağlığına kavuşan Hüseyin Yener şunları söyledi: "Eşimin sayesinde eski sağlığıma kavuştum. Artık eşimle ikinci hayatta ikinci baharımızı yaşayacağız."
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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