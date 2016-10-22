Eşine ‘can’ oldu

Bursa Mudanya'da yaşayan Mihriban-Hüseyin Yener çifti, yıllar önce hayatlarınıbirleştirdi. Ancak çiftin mutlu günleri,uzun sürmedi. Geçtiğimiz Temmuz ayındamide bulantısı şikayetleriyle hastaneyegiden Hüseyin Yener'in rahatsızlığınınsafra kesesinden kaynaklandığı söylendi.Ameliyatla safra kesesi alınan Yener'in busırada böbreklerinin iflas ettiği belirlendi.
İKİNCİ BAHARI YAŞAYACAĞIZ
Aldığı haberle yıkılan talihsiz adam,diyaliz tedavisi görmeye başladı. Bir yandanda böbrek nakli için beklemeye başladı.Mihriban Yener ise hayat arkadaşınınbu durumuna dayanamadı. Gerçekleşenoperasyon ile eşine böbreğini bağışladı.Eski sağlığına kavuşan Hüseyin Yenerşunları söyledi: "Eşimin sayesinde eskisağlığıma kavuştum. Artık eşimle ikincihayatta ikinci baharımızı yaşayacağız."
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