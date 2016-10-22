Darbeci yargıçların kozmik evleri deşifre oldu

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan binlerce üyesinin deşifre edilmesinden sonra şimdi de kripto yargı ordusu deşifre oldu. Örgütün hukukfakültesini bitiren mensuplarından kripto hâkim ve savcı yetiştirmek için 4 aşamalı çalışma evleri oluşturduğu belirlendi. Bu evlerde kalan kadın-erkek hâkim savcı adaylarının aylarca dış dünyayla irtibatlarının kesildiği ve sadece dışarıdan aranabilen sabit bir hat üzerinden iletişim kurulduğu saptandı.

60 GİZEMLİ EV BULUNDU

İstihbarat birimleri, araştırmalarında bu evlerden yaklaşık 60 tanesini tespit etti. FETÖ evlerindeki tek iletişim aracı olarak kullanılan sabit hatların tespit edilmesinden sonra, geriye dönük HTS kayıtları incelendi. Hatların 2006 ile 2016 yılına kadar ki 10 yıllık HTS kayıtları çıkartıldı. İnceleme sonucunda bu hatları arayan yüzlerce ailenin bilgisine de ulaşıldı. Fetullahçı Terör Örgütünün kripto hakim ve savcı yetiştirdiği evlerdeki yöntemler ise istihbarat örgütlerinin ajan yetiştirme yöntemlerinden farksız. Çoğu Ankara ve İstanbul'da bulunan gizemli evlerde kalanlara 6 aylık sıkı bir eğitimden sonra, sınavda çıkacak hâkimlik/savcılık sorularının, yemin töreninin ardından verildiği öğrenildi. Bu evlerde yetişen onlarca hakim ve savcının ismine ulaşılırken, bunların bir kısmının halen görevde olduğu öğrenildi.

F.G İTİRAF ETMİŞTİ

Soruşturmalar kapsamında itirafçı olan F.G isimli şüpheli, esrarengiz çalışma evleri ile bu evlerde yapılanları bir bir anlattı. Hâkimlik ve Savcılık sınava dönemlerinde FETÖ'nün çalışma evlerine kapanan onlarca önemli ismi ve bu evlerin sorumlarının isimlerini veren F.G "Bu evlerde cep telefonu kullanmak yasaktır. Orada kaldığımız müddetçe cep telefonlarımız bize verilmiyordu. Sınava girdiğimizde bize gösterilen soruların bir kısmının hâkimlik sınavında çıktığını gördüm" dedi.

4 AŞAMALI SÜREÇ

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk kez geçtiğimiz günlerde ortaya çıkartılan FETÖ'nün esrarengiz evlerinde yetiştirdiği hâkim ve savcıları dört farklı ev ve süreçten geçirdikten sonra görevlendiği öğrenildi. Dört aşamalı hâkim/savcı yetiştirme süreçler ise şöyle işliyor:

ÇALIŞMA EVLERİ

- Murakıp olarak tabir edilen abi/ablalar örgüte mensup hukuk öğrencilerini mezuniyete yakın bir tarihte çağırarak, Hâkim/Savcılık çalışma evlerinde kalması gerektiği talimatını verir.

- Altı aylık çalışma sürecinde çok sıkı kurallar uygulanır.

- Zaruretsiz asla evden çıkmayın, gerekiyorsa taksi çağrın

- Kira kontratı ve aboneliklerin başka biri adına yapılması.

- Hâkimlik savcılık sınavlarından bir gün önce, başmurakıp olarak tabir edilen abi gelir adaylara Kur'an üzerine yeminler ettirir.

- Başmurakıp yeminden sonra yaklaşık 30 soru ve cevabını verir. Bu duruma itiraz eden olursa başmurakıp, adayı amacın hizmet olduğu telkinleriyle ikna eder.

- Başmurakıplar soruların yazılı olduğu kağıtları sırasıyla elden ele dolaştırarak ezberlettirir.

- Evde aramaya kapalı ve dışarıdan aranabilen sabit bir hat dışında iletişim aracı bulunmaz.

- Sınavl bitince evler boşaltılarak sonraki gruplara hazırlanır.

MÜLAKAT EVLERİ

- Yazılı sınavın açıklanmasından sonra ev abi/ablaları evlerde kalanları ankesörlü telefondan arayarak sınav bilgisi verip Ankara'ya davet ediyor.

- Bu süreçte hâkim/savcı adayları Mülakat evleri olarak isimlendirilen ayrı evlerde kalır.

- Burada da yaklaşık 6 ay özel bir eğitim verilerek referans görüşmeleri yapılır.

- Mülakat sürecinin olumlu sonuçlanmasıyla murakıplar hakim adaylarıyla tekrar görüşerek, staj tercih dilekçelerinin ilk iki sırasına Ankara ya da İstanbul yazmaları talimatı verir.

Küçük yerlerde staj yapılmasına izin verilmez.

ADAYLIK SÜRECİ

- Adaylar çalışma ve mülakat sürecinde kaldıkları evler dışında başka evlere nakledilir.

- Kur'aların çekilip görev yerlerinin belirlenmesiyle abi/ablalar adaylarla görüşerek gittikleri yerlerde aranacakları bilgisi verilir.

HÂKİM/SAVCLIK SÜRECİ

- Atanan hâkim ve savcılarla örgütün görevlendirdiği abi/abla tarafından iletişim kurulur.

- 2014 yılından sonra Coverme ya da ByLock gibi programlar aracılığıyla irtibat kurulur.

- Yapılan ilk toplantıda öncelikle maaşlarının yüzde 15'ni himmet olarak vermeleri istenir.

- İl ve ilçelerde görevlendirilen hâkim ve savcılar kendi içinde gruplandırılır.

- Aynı adliye içinde örgüt mensubu hâkim/savcılar bir birlerini tanımaz ancak tahmin edebilirler. (Star)