Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar





Başbakan Binali Yıldırım, partisinin geleneksel hale gele gelen İstişare Toplantısındaki konuşmasına 15 temmuz şehitlerini anarak başladı. Başbakan Yıldırım ilk kez İstişare toplantımızı Erol Olçok olmadan gerçekleştiriyoruz. Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u da hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Başbakan Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilk istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin hüznüyle aynı zamanda 15 Temmuz şanlı direnişinin yol göstericiliğiyle gerçekleştiriyoruz.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

"Her ilimiz ve ilçemiz o gece büyük bir direniş gösterdi. Şehit ve gazilerimizin aydınlattığı yolda yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz.



Gazi Meclis milletin göz bebeğidir. TSK da milletimizin göz bebeği, Peygamber ocağıdır. TSK, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi TBMM'nin emri altındadır. Mehmetçik millete silah çekmez. Millete silah çeken asker kılığındaki teröristlerdir. Bunlarla askerleri birbirine karıştırmamalıyız. Kim cumhura, cumhurun başına silah uzatırsa cevabını alacaktır."



BAŞKANLIK SİSTEMİNE DOĞRU

MHP'nin, devletin ve ülkenin karşı karşıya olduğu sorunu görüp meseleye milletin son noktayı koyması yönündeki yaklaşımı doğrusu takdire şayandır. MHP, başkanlık sistemine karşı olabilir, parlamenter sistemin devamını da istiyor olabilir ancak kararı millete bırakmak gibi son derece önemli, son derece milli bir yaklaşım sergilemiştir.



Buradan CHP'ye de bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Gelin, millete birlikte gidelim. Biz, Genel Kurul'da 367'nin üzerinde bir kabul olsa bile millete gitmeye söz verdik. Gelin bu şerefe, bu önemli karara siz de katılın, siz de bu kararın içerisinde olun."