Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya, 916 yıl kilise, 482 yıl cami olarak hizmet verdi. Bakanlar Kurulu'nun kararıyla 1935'te müze olarak kapılarını ziyarete açan Ayasofya'nın imam kadrosu ise korundu.

AYASOFYA'DA EZAN OKUNDU

İbadete 1991'de açılan Ayasofya Müzesi Hünkar Kasrı'nda öğle ve ikindi namazları kılınırken, bu vakitlerin ezanları da Sultanahmet Camisi ile karşılıklı okundu.

YUNAN BAKAN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Savunma Bakanı Panos Kammenos, Ayasofya'da ezan okunmasını protesto ederek İstanbul ziyaretini iptal etti. Bakan Kammenos, Fener Patriğinin 25. yıldönümü etkinliklerine katılmak için İstanbul'a gelecekti.