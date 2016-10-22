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'da Yunanistan'ı rahatsız etti

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos 'da okunduğu için İstanbul ziyaretini iptal etti.

Ayasofyada ezan Yunanistanı rahatsız etti

Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan , 916 yıl kilise, 482 yıl cami olarak hizmet verdi. Bakanlar Kurulu'nun kararıyla 1935'te müze olarak kapılarını ziyarete açan Ayasofya'nın imam kadrosu ise korundu.

AYASOFYA'DA EZAN OKUNDU
İbadete 1991'de açılan Ayasofya Müzesi Hünkar Kasrı'nda öğle ve ikindi namazları kılınırken, bu vakitlerin ları da Sultanahmet Camisi ile karşılıklı okundu.

Ayasofya'da 5 vakit ezan sesi yükseliyor

YUNAN BAKAN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ
Savunma Bakanı Panos Kammenos, Ayasofya'da ezan okunmasını protesto ederek İstanbul ziyaretini iptal etti. Bakan Kammenos, Fener Patriğinin 25. yıldönümü etkinliklerine katılmak için İstanbul'a gelecekti.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi 18:32
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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memo memo

cok uzulduk cehennemin dibine git . insallah aya sofya yeniden ibadete acilir

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cevapla 22.10.2016 19:02
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