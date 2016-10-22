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Aşk ine 75 yıl hapis

Aşk cinayetine 75 yıl hapis
Üç kişiyi öldüren 'nun davası sonuçlandı.Zonguldaklı 34 yaşındaki Köroğlu sevgilisi Safiye Geyik ile yakın arkadaşı Burak Demirtürk arasında duygusal yakınlaşma olduğundan şüphelendi. Çıkan tartışmada Geyik ve Demirtürk ile annesi Hilmiye Demirtürk'ü tabancayla vurarak öldürdü. Köroğlu, 25'er yıldan toplam 75 yıl hapis cezası aldı.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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