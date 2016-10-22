Asırı hız ve alkol: 4 ölü

Bursa'da önceki akşam 26 yaşındaki CanerÇakmak, arkadaşları Gökay Uslu (26), SenaDemirtok (24) ve HaticeKızman'ı da alarak, bir süre önce İznik ilçesine yerleşen AhmetAkbaş'ın (24) evine gitti. Gençler burada aşırı derecede alkol aldı. Grup daha sonra İnegöl'e dönmek için yola çıktı. Ancak dün sabaha karşı Akhisar Mahallesi mevkiine korkunç bir kaza yaşandı. Aşırı hız yapanCaner Çakmak, alkolün deetkisiyle kontrolü kaybedince,aydınlatma direğine çarptı.Ortalık adeta savaş alanınadöndü. Taklalar atan otomobildeki 4 genç feci şekilde hayatını kaybederken, 26 yaşındaki HaticeKızman ise ağır yaralandı. Hurdaya dönen ve içindeiçki şişeleri olduğu görülenotomobilden itfaiye tarafındangüçlükle çıkarılan cesetler,otopsi için bursa Adli TıpKurumuna gönderildi. Kızman ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
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