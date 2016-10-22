Asırı hız ve alkol: 4 ölü

Bursa'da önceki akşam 26 yaşındaki Caner Çakmak, arkadaşları Gökay Uslu (26), Sena Demirtok (24) ve Hatice Kızman'ı da alarak, bir süre önce İznik ilçesine yerleşen Ahmet Akbaş'ın (24) evine gitti. Gençler burada aşırı derecede alkol aldı. Grup daha sonra İnegöl'e dönmek için yola çıktı. Ancak dün sabaha karşı Akhisar Mahallesi mevkiine korkunç bir kaza yaşandı. Aşırı hız yapan Caner Çakmak, alkolün de etkisiyle kontrolü kaybedince, aydınlatma direğine çarptı. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Taklalar atan otomobildeki 4 genç feci şekilde hayatını kaybederken, 26 yaşındaki Hatice Kızman ise ağır yaralandı. Hurdaya dönen ve içinde içki şişeleri olduğu görülen otomobilden itfaiye tarafından güçlükle çıkarılan cesetler, otopsi için bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kızman ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.