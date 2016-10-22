  1. Kamyon faciası!
  2. THY'nin yeni genel müdürü belli oldu

Asırı hız ve alkol: 4 ölü

Alkol alan sürücü, direksiyon başına geçti. Aşırı hız yaptı. Korkunç bir kaza yaşandı. 4 genç hayatını kaybederken, biri de ağır yaralandı

Asırı hız ve alkol: 4 ölü
Bursa'da önceki akşam 26 yaşındaki Caner Çakmak, arkadaşları Gökay Uslu (26), Sena Demirtok (24) ve Hatice Kızman'ı da alarak, bir süre önce İznik ilçesine yerleşen Ahmet Akbaş'ın (24) evine gitti. Gençler burada aşırı derecede alkol aldı. Grup daha sonra İnegöl'e dönmek için yola çıktı. Ancak dün sabaha karşı Akhisar Mahallesi mevkiine korkunç bir kaza yaşandı. Aşırı hız yapan Caner Çakmak, alkolün de etkisiyle kontrolü kaybedince, aydınlatma direğine çarptı. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Taklalar atan otomobildeki 4 genç feci şekilde hayatını kaybederken, 26 yaşındaki Hatice Kızman ise ağır yaralandı. Hurdaya dönen ve içinde içki şişeleri olduğu görülen otomobilden itfaiye tarafından güçlükle çıkarılan cesetler, otopsi için bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kızman ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler:
  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar