Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye'nin yeni güvenlik konseptine ilişkin detaylar netleşmeye başladı.



Türkiye'nin yeni güvenlik konseptini 'taarruz ruhu' diye niteleyen güvenlik uzmanları şunları söyledi: "Şimdi biz mücadeleyi artık kendi sınırlarımız içinde kabul etmiyoruz, uzaktan müdahalede bulunuyoruz. Bizim daha önce sınır ötesi yapmış olduğumuz harekatlar hep geçici operasyonlardı. Giriyorduk, belli bir dönem operasyon yapıyorduk ve geri dönüyorduk. Şimdi sınır ötesi alanlarda gerekirse kalıcı olacağımızı ifade eden harekatlar yapıyoruz. Bunu Suriye'de ve Irak'ta yapıyoruz. İttifaklarımızı geliştiriyoruz, yani kendi silahlı unsurlarımızı kullanmıyoruz. Yerel unsunlarla ittifaklar kuruyoruz. Yeni konsept değişikliği aslında bu. Bunu daha önce hiç yapmamıştık. Başkalarının bize uyguladığı, doğrusal olmayan savaş metotlarını onlara karşı uygulamaya başladık. ÖSO, Ninova Muhafızları, Peşmergelerle ittifak halindeyiz. Dün Halep'in kuzeyinde Afrin'i vurduk ilk kez. Yarın belki Haseki, Tel-Abyad, Ayn El Arap kantonlarında vuracağız. Yani Türkiye son dönemde çok farklı işler yapmaya başladı."

15 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

Ağar şöyle devam etti: "Yeni dönem 'Taarruz ruhu' kapsamında başladı. Yeni taarruz konsepti ilk olarak 15 Ağustos 2016'da PKK'ya yönelik Şemdinli'de yapmış olduğumuz operasyonlarla başladı ve Mehmetçik, PKK'nın kalbine mızrak sapladı. Bu konsept çerçevesinde 400 terörist imha edildi. Dağ kadrosunu temizliyorsun ondan sonra gidiyorsun ilk defa Halep'in Kuzeyinde PKK'yı vuruyorsun."



Kaynak: Star