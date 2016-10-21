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Yayın arası

Usta televizyoncu ve ekibi hafiye gibi çalıştı. Bir cinayeti daha aydınlattı. Geçen hafta kaybolan 3.5 yaşındaki Irmak’ın katili, yayın arasında suçunu itiraf etti

Yayın arası cinayet itirafı
ATV'nin soluksuz izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, büyük bir televizyonculuk başarısına daha imza attı. Geçen hafta kaybolan 3.5 yaşındaki Irmak'ın katilini 2 günde bulan 'ya acı itiraf dünkü programın yayın arasında yapıldı. Manisa Alaşehir'de yaşayan 3.5 yaşındaki Irmak, 14 Ekim'de kayboldu. Herkesin birbirini tanıdığı ve küçük bir yerleşim yeri olan köyde Irmak'ın bulunamaması şüphe uyandırdı. Küçük Irmak'ın genetik bir rahatsızlığı olduğundan, babası Bilal Kupa kızının kaçırılma ihtimali üzerinde duruyordu. Irmak uzun mesafe yürüyemiyor, bacaklarında yaralar oluşuyordu. Bu yüzden kendi isteğiyle uzak bir yere gidemezdi. Baba Bilal Kupa, 19 Ekim'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayına katıldı. Müge Anlı ve ekibinden kızının bulunması için yardım istedi.

SON GÖREN KİŞİYDİ...
Alaşehir'de araştırmalara başlayan Müge Anlı ekibine, mahalle sakinleri hurdacıya bakmaları gerektiğini söyledi. Hurdacı Himmet Aktürk, Müge Anlı ekibine Irmak'ı en son kendisinin gördüğünü ve evinin önünde oturduğunu söyledi. Bunun üzerine Alaşehir Emniyeti özel ekip ve köpeklerle arama çalışmalarına başladı.

BASKIYA DAYANAMADI
Himmet Aktürk günlerce canlı yayın programına geldi. Bu süre zarfında Irmak'ı sadece gördüğünü fakat olayla ilgisi olmadığını iddia etti. Tutarsız açıklamaları sebebiyle şüpheler üzerinde yoğunlaştı. Daha önce öz yeğenine cinsel istismarda bulunduğu için 1.5 yıl hapis yatan Himmet Aktürk'ün çocuklara zaafı mahalle sakinleri tarafından biliniyordu. Dünkü programda baskı ve sorulara dayanamayan Aktürk, yayın arasında Müge Anlı'ya giderek cinayeti işlediğini kabul etti.
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