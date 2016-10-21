Yayın arası cinayet itirafı

ATV'nin soluksuz izlenen programı Müge Anlıile Tatlı Sert, büyükbir televizyonculukbaşarısına daha imza attı. Geçenhafta kaybolan 3.5 yaşındakiIrmak'ın katilini 2 günde bulanMüge Anlı'ya acı itiraf dünküprogramın yayın arasında yapıldı.Manisa Alaşehir'de yaşayan3.5 yaşındaki Irmak, 14Ekim'de kayboldu. Herkesinbirbirini tanıdığı ve küçükbir yerleşim yeri olanköyde Irmak'ınbulunamamasışüphe uyandırdı.Küçük Irmak'ıngenetik birrahatsızlığıolduğundan,babası BilalKupa kızınınkaçırılmaihtimaliüzerinde duruyordu.Irmak uzun mesafe yürüyemiyor,bacaklarında yaralar oluşuyordu.Bu yüzden kendi isteğiyle uzakbir yere gidemezdi. Baba BilalKupa, 19 Ekim'de Müge Anlıile Tatlı Sert programındacanlı yayına katıldı. Müge Anlıve ekibinden kızının bulunmasıiçin yardım istedi.
SON GÖREN KİŞİYDİ...
Alaşehir'de araştırmalara başlayan Müge Anlı ekibine, mahalle sakinleri hurdacıya bakmaları gerektiğini söyledi. Hurdacı Himmet Aktürk, Müge Anlı ekibine Irmak'ı en sonkendisinin gördüğünü ve evinin önünde oturduğunu söyledi. Bunun üzerine AlaşehirEmniyeti özel ekip ve köpeklerle arama çalışmalarına başladı.
BASKIYA DAYANAMADI
Himmet Aktürk günlerce canlı yayın programına geldi. Bu süre zarfında Irmak'ı sadecegördüğünü fakat olayla ilgisiolmadığını iddia etti. Tutarsız açıklamaları sebebiyle şüphelerüzerinde yoğunlaştı. Daha önce öz yeğenine cinsel istismardabulunduğu için 1.5 yıl hapisyatan Himmet Aktürk'ün çocuklara zaafı mahalle sakinleri tarafından biliniyordu. Dünkü programda baskı ve sorulara dayanamayan Aktürk, yayın arasında Müge Anlı'ya giderek cinayeti işlediğini kabul etti.
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