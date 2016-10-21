  1. İhaneti ispatladı cezayı aldı
  2. Radyasyon alarmı

paniği

Kimya mühendisi Emine Celine Cotton’un mağazada denediği dan çıktı. Kuduz aşısı yaptıran Cotton suç duyurusunda bulundu. Çalışanlar da panik yaşadı...

Yarasa paniği
Akıllara durgunluk veren olay 'da meydana geldi. Fransa'da yaşayan ve kimya mühendisi olan Prof. Emine Celine Cotton bir süre önce eşiyle tatil için İstanbul'a geldi. Çift 13 Ekim'de Levent'te bulunan Kanyon Alışveriş Merkezi'ne gitti. Emine Cotton burada Marks and Spencer mağazasına girdi. Kendisine bir seçti. Kabine girdi. Kadın, denediği pantolon içindeki ya temas etti. Neye uğradığını şaşıran Cotton, çığlık çığlığa dışarı kaçtı. Uzun süre sonra kendine gelen Emine Cotton "Kıyafeti kontrol eden görevliler, yarasa olduğunu söyledi. Yarasaların dokunmakla, yaralamakla değil solunum yoluyla kuduz bulaştırdıklarını bildiğim için kafese konulup bana verilmesini istedim. Umursamaz bir tavırla çiçeklerin arasına koydular. Hastanedeki doktor yarasaların çok tehlikeli olduğunu ve solunum yoluyla bile kuduz bulaştırdıklarını söyledi. 2 aşı vuruldum. 3 aşı daha olacağım" dedi. Cotton savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öte yandan mağaza çalışanları da kuduz şüphesiyle hastanelere koştu.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar