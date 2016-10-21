Yarasa paniği

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'da meydana geldi. Fransa'da yaşayan ve kimya mühendisi olan Prof. Emine Celine Cotton bir süre önce eşiyle tatil için İstanbul'a geldi. Çift 13 Ekim'de Levent'te bulunan Kanyon Alışveriş Merkezi'ne gitti. Emine Cotton burada Marks and Spencer mağazasına girdi. Kendisine bir pantolon seçti. Kabine girdi. Kadın, denediği pantolon içindeki yarasaya temas etti. Neye uğradığını şaşıran Cotton, çığlık çığlığa dışarı kaçtı. Uzun süre sonra kendine gelen Emine Cotton "Kıyafeti kontrol eden görevliler, yarasa olduğunu söyledi. Yarasaların dokunmakla, yaralamakla değil solunum yoluyla kuduz bulaştırdıklarını bildiğim için kafese konulup bana verilmesini istedim. Umursamaz bir tavırlaçiçeklerin arasına koydular.Hastanedeki doktor yarasalarınçok tehlikeli olduğunu ve solunumyoluyla bile kuduz bulaştırdıklarınısöyledi. 2 aşı vuruldum. 3 aşı daha olacağım" dedi. Cotton savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öte yandan mağaza çalışanları dakuduz şüphesiyle hastanelere koştu.
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