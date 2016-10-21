Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Hanım, 'Toplum Kalkınmasında Gönül ElçileriProjesi' kapsamında vali eşleri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde gerçekleştirilen buluşmada konuşan Emine Erdoğan, "Milletimizin her konuda yanında olmak noktasında bizlere vazifeler düşüyor. Vali eşleri olarak bulunduğunuz illerde şehit ailelerini yalnız bırakmayın, yüklerine omuz verin. Bu tür ilişkileri tesis etmenin yolu ise, muhabbetten geçer. Çünkü, gönül bir bina ise, harcı muhabbettir. Milletimizle aramızda bu muhabbet köprüsünü kurmalıyız. Bunun için ilk adımı atacak olan da bizler olmalıyız. Mevlana'nın dediği gibi, kalp kapısının tokmağı olmaz. O ancak içeriden açılır. Gönül elçileri olarak, sizlerin gönül kapısı hep açık olmalı" dedi.
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