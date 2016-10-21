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Umut’unu kaybetti

Umut’unu kaybetti
İstanbul Kağıthane'de dün Derya Köseci 6 aylık bebeği Umut Köseci'yi emzirdikten sonra uykuya yatırıp kendisi de uyudu. Daha sonra uykusundan uyanan Köseci, bebeğinin ters döndüğünü gördü. Bebeğin nefes almadığını farkedince hemen hastaneye götürdü. Doktorlar bebeğin uyurken nefessiz kaldığı için öldüğünü tespit etti. Acı haberi alan anne Derya Köseci sinir krizi geçirdi. Polis, annenin ifadesine başvurdu.

Mustafa KAYA
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