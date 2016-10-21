Türk Hava Yolları'nda (THY) 11 yıl süren genel müdürlük görevinden ayrılan Temel Kotil'in yerine Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal Ekşi getirildi.

2005 yılından bu yana Türk Hava Yolları Genel Müdürü olarak görev yaptıktan sonra görevi bırakma kararı alan Temel Kotil'in yerine kimin geleceği sorusu cevap buldu.

THY Yönetim Kurulunun aldığı kararla Sivil Havacılık Genel Müdürü olarak görevini sürdüren Bilal Ekşi, THY'nin yeni genel müdürü oldu.



THY KARARI KAP'A BİLDİRDİ

Türk Hava Yolları alınan kararı resmi olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ortaklığımız Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Temel Kotil'in, 21.10.2016 tarihinde Genel Müdürlük görevinden emekli olması nedeni ile münhal bulunan Genel Müdürlük görevine Sayın Bilal Ekşi'nin istihdam edilerek atanmasına karar verilmiştir.

Sayın Doç. Dr. Temel Kotil'in 21.10.2016 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevinden istifa etmesi sebebiyle, münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine; Ana Sözleşmenin 10. Maddesi gereğince ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere, Sayın Bilal Ekşi'nin atanmasına karar verilmiştir.

Aynı zamanda Ortaklığımıza Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sayın Bilal Ekşi'nin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verilmiştir.

Sayın Doç. Dr. Temel Kotil'in 21.10.2016 tarihinde İcra Komitesi üyeliği ve Başkan Vekilliği görevinden istifa etmesi sebebiyle, münhal bulunan İcra Komitesi üyeliğine Sayın Bilal Ekşi'nin atanmasına karar verilmiştir.

Ortaklığımıza İcra Komitesi üyesi olarak atanan Sayın Bilal Ekşi'nin İcra Komitesi Başkan Vekili olarak atanmasına karar verilmiştir."

BİLAL EKŞİ KİMDİR?

1968 yılı Rize doğumlu olan Sayın Bilal Ekşi, Lisans Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldu.

2003 yılında Türk Hava Yolları A.O.'da Revizyon Atölyeleri Başkanlığı'na getirilen Sayın Bilal Ekşi, uçak motoru, iniş takımları ve tüm komponentlerinin bakımlarını yapan bir organizasyona liderlik etti. Başarılı çalışmaları nedeniyle iki yıl sonra THY A.O 'da Yer İşletmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Ekşi, özellikle zamanında kalkış performansının iyileştirilmesine yönelik önemli çalışmalarda bulundu.

İş hayatına Devlet Demiryollarında Elektronik ve Haberleşme Mühendisi olarak başlayan Sayın Bilal Ekşi, daha sonra İstanbul Ulaşım AŞ'de Atölye Müdürlüğü görevine getirilerek, Metro ve Tramvay araçlarının alım projesi ile Metro Atölyesinin kurulum projeleri yürüterek önemli ulaşım projelerinin hayata geçirilmesinde etkin rol oynadı.

2008-2009 yılları arasında THY Teknik A.Ş 'de üretimden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, 2009-2010 yıllarında Kıbrıs Türk Havayollarının yeniden yapılandırılması projesi kapsamında KTHY Genel Müdürlüğü, 2010- 2011 döneminde, THY Teknik ve Amerikan Motor üretici Pratt Whitney'in ortak kuruluşu "Turkish Engine Center"da Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Sayın Bilal Ekşi, 2011 yılının Nisan ayında atandığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü görevini günümüze kadar sürdürdü.