Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Batman ve Siirt il jandarma komutanlıkları ekiplerince 17 Ekim'de Siirt merkeze bağlı Güneşli köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin, örgütün sözde "Mava bölge sorumlusu", "Amed" kod adlı Emrah Polat ile "Ruken" kod adlı Şerife Ergün ve "Beritan" kod adlı Yeliz Toğu olduğu belirlendi.

Bölgedeki birçok iş adamının kaçırılması ve araçlarının yakılması talimatı verdiği bilgisi üzerine istihbarat birimlerince takibe alınan Polat'ın, iki kadın terörist ile Mava bölgesi kırsalında bulunduğu insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edildi.

Takibe alındıklarını anlayınca kaçmaya çalışan 3 terörist, Siirt'in Güneşli köyü kırsalında Batman ve Siirt jandarma özel harekat timlerinin müşterek operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

İncelemede teröristlerden Emre Polat'ın 1998 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı, kamplarda eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye giriş yaptığı, Mava bölgesinde örgüt adına sözde "mahkeme" kurduğu belirlendi.

Bölgede terör örgütü adına saldırı talimatı verdiği bildirilen teröristin, sözde "mahkemede" terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşları sorguya çektiği ve iş adamlarından haraç topladığı tespit edildi.