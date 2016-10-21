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Son çapkınlık!

Çapkınlık turuna çıkan 65 yaşındaki evli adam, kadın arkadaşı ile otomobilde ilişkiye girdiği sırada nden öldü

Son çapkınlık!
Edirne'de 2 çocuk babası K.M. (65), geçen pazar günü kadın arkadaşı 46 yaşındaki T.O.'yu alıp boş araziye gitti. İkili otomobilde ilişkiye girdi. Bu sırada kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti. Paniğe kapılan T.O. yaya olarak evine döndü ancak, kimseye haber vermedi. K.M.'nin ailesi ise kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet güçleri harekete geçti. Ekipler, K.M.'yi otomobilinde ölü olarak buldu. Yapılan inceleme sonucu adamın en son görüştüğü kişi olduğu belirlenen T.O. gözaltına alındı. Otomobilde cinsel ilişkiye girdiklerini, bu sırada K.M.'nin kalp geçirip öldüğünü söyleyen kadın, korktuğu için kaçtığını anlattı. T.O. serbest bırakıldı.
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