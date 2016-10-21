Son çapkınlık!

Edirne'de 2 çocuk babası K.M. (65), geçen pazar günükadın arkadaşı 46 yaşındakiT.O.'yu alıp boş araziye gitti. İkili otomobilde ilişkiye girdi. Bu sırada kalp krizi geçirenyaşlı adam hayatını kaybetti. Paniğe kapılan T.O. yaya olarak evine döndü ancak, kimseye haber vermedi. K.M.'nin ailesi ise kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet güçleri harekete geçti. Ekipler, K.M.'yi otomobilinde ölü olarak buldu. Yapılan inceleme sonucu adamın en son görüştüğü kişi olduğu belirlenen T.O. gözaltınaalındı. Otomobilde cinsel ilişkiye girdiklerini, bu sırada K.M.'nin kalp geçirip öldüğünü söyleyen kadın, korktuğu için kaçtığını anlattı. T.O. serbest bırakıldı.
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