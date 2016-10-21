Salih bebek ilik bekliyor

İzmir'de Yasin ve İlknur Koçyiğit çiftinin 3'üncü çocuğu Salih, 6 ay önce dünyaya geldi. Doğumdan 15 gün sonra işitme testi için Salih'i muayene eden doktor, Koçyiğit çiftine işitme testinin olumsuz sonuç verdiğini belirterek nedeni araştırmak üzere Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi. Yapılan tetkiklerde Salih'elösemi teşhisi konuldu. Baba Yasin Koçyiğit, "Salihler ölmesin. Kızılay'a giderek kök hücre için bir tüp kan vermeleri yeterli. Sadece benim oğlum için değil tüm ilik nakli bekleyenler için" dedi.
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