Saçma tepkilere devlet mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, başkanlık sistemi açıklamaları nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Bahçeli, "Yaygın ve yerleşmiş bir aşağılık duygusuna kapılanların yegane işi çarpıtmak" ifadelerini kullandı. Başkanlık sistemiyle ilgili açıklamalarını, bir sorunu ortaya koymak için yaptığını belirten Bahçeli, "Devlet ve rejim tıkandı hatırlatması yapıyoruz. Görüyorum ki, her kafadan ayrı ve afaki sesler çıkıyor. Bahçeli diyorlar, yeni ne oldu da farklı bir pozisyon aldı? Hece hece anlatacaktım, vazgeçtim kara tahta başına geçip tek tek izah edeceğim" mesajını paylaştı. Bahçeli'nin açıklamalarına birçok kesimden destek geldi.