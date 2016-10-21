Saçma tepkilere devlet mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, başkanlık sistemi açıklamaları nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Bahçeli, "Yaygın ve yerleşmişbir aşağılık duygusuna kapılanlarınyegane işi çarpıtmak" ifadelerini kullandı. Başkanlık sistemiyle ilgili açıklamalarını, bir sorunu ortaya koymak için yaptığını belirten Bahçeli, "Devlet ve rejim tıkandıhatırlatması yapıyoruz. Görüyorumki, her kafadan ayrı ve afaki seslerçıkıyor. Bahçeli diyorlar, yeni ne olduda farklı bir pozisyon aldı? Hece heceanlatacaktım, vazgeçtim kara tahtabaşına geçip tek tek izah edeceğim" mesajını paylaştı. Bahçeli'nin açıklamalarına birçok kesimden destek geldi.
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