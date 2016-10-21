Rusya’dan sevgilerle

20 yaşındaki Rus vatandaşı Varvara, DEAŞ’a katılmak isterken Türkiye’de yakalandı. Evladına kavuşan baba Pavel Karaulov ise Türk makamlarına minnettar olduğunu anlattı. ‘Savcısından polisine kadar herkese teşekkür ediyorum’ ifadelerini kullandı...
ABD başta olmak üzere 66 ülke Musul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon başlattı! Ancak o DEAŞ'ın içinde en çok yabancı militanlar vardı. Türkiye ise DEAŞ'ın hem eleman hem de kalleş planlarını ortadan kaldırdı. Rus Varvara'nın hayatını da Türk makamları kurtardı. 20 yaşındaki Varvara Karaulov, sosyal medya üzerinden DEAŞ'lı militanlarla temas sağladı. Kanlı örgüte katılmak için evden kaçıp yola çıktı. Suriye'ye gitmek isterken Gaziantep'te yakalandı. Bu sırada baba Pavel Karaulov, kızının İstanbul'a tek yönlü bilet aldığını anlayınca soluğu Türkiye'de aldı. İstanbul'a iner inmez kendisini Türk makamları karşıladı. Sabah erkenden başsavcının huzuruna çıktı. Daha sonra Türk devletinin desteği ile kızını aramaya başladı. Ve evladının Batman'da mülteci kampında olduğunu anladı. Türk resmi kurumları pasaportu olmayan Varvara'ya büyük kolaylık sağladı.
'ARTIK BENİM VE AİLEMİN İKİNCİ VATANI'
Baba Pavel Karaulov, evladını alıp Rusya'ya doğru yola çıktı. Yaşadığı mutluluğu ve Türkiye'ye olan sevgisini şöyle anlattı: "Türkiye'de güvenlik güçlerinden savcıya, siviltoplum örgütlerinden gazetecilere, hukuk hizmetlerindenvatandaşa kadar herkese minnettarım. Türk başsavcısı beni kabul etti. Beni dinleyerek kendini benim yerime koydu. Bundan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Hemenoperasyon başlatıldı. Pasaportu olmayan kızımabüyük anlayış gösterildi. Türk resmi kurumlarına çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir prosedür uygulamadan kızımla görüşmeme izin verdiler. Türk yetkililer, pasaportun e-maildeki kopyasıyla Türkiye'de dolaşmama izin verdiler. Türkiye artık benim ve ailemin ikinci vatanı."
Varvara, internetten izlediği DEAŞ videosundan etkilendi. Kanlı örgüte katılmak için Rusya'dan Türkiye'ye geldi. Gaziantep'te yakayı ele verdi. Babası gelince ülkesine gönderildi.
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