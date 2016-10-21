Radyasyon alarmı

Sakarya Arifiye'de dün sıcak saatler yaşandı. Eyüp B. (16) isimli bir çocuk, geçtiğimiz salı amcasının çalıştığı baraj inşaatına gitti. Burada boru kaynaklarındaki sızmaları tespit eden röntgen cihazını evine götürdü. Akşam saatlerinde midesibulanan çocuk ertesi gün ailesi tarafındanhastaneye götürüldü. Mide bulantısına karşı iğne vurularak evine yollanan Eyüp B.'nin vücudunda morluklar ve yaralar çıkmaya başladı. Bunun üzerine aile, yeniden çocuklarını hastaneye götürdü. Eyüp B.'yi muayene eden doktorlar radyasyondan şüphelenince, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) haber verildi. AFAD ekipleri Eyüp B.'nin evinin bulunduğu sokağı boşaltıp evi karantinaya aldı. Vatandaşlara maske dağıtıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Eyüp B.'nin kaldığı hastaneye giriş çıkışlar ise yasaklandı. Gelen hastalar başka hastanelere yönlendirildi. AFAD ekipleri, evde yaptığı incelemelerde radyasyon tespit edemedi. Sakarya Valisi Avni Coş ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. "Eyüp B. rahatsızlanınca tedaviye alındı. Ölçümlerde yayılmış radyoaktif madde tespit edilemedi. Şahısın hayati tehlikesi yok. Kimyasal madde kaynaklı alerjiolabilir. Güvenlik önlemlerini de kaldırdık.Çocukta kontrol amaçlı olarak tutuluyor"
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