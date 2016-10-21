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'ya dev operasyon

Hakkari'nin 'nda 'lılara yönelik büyük bir operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyona bordo berelilerin de aralarında bulunduğu binlerce askerin katıldığı öğrenildi.

PKKya dev operasyon
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Uzundere beldesi ve Kavuşak köyü kırsalında operasyonlar devam ederken, ikinci büyük operasyonun ise çevresine yönelik yapıldığı öğrenildi. Sabah saatlerinde bordo berelilerin de aralarında bulunduğu binlerce asker Kato Dağı'na doğru hareket etti. Operasyonun Kato Dağı çevresinde bulunan Maronıs ve Kaval bölgelerine kadar genişletildiği öğrenildi.

Sıcak bir çatışmanın yaşanıp yaşanmadığı hakkında net bir bilgi alınmazken, güvenlik güçlerinin Kato Dağı etrafını tamamen abluka altına aldığı bildirildi.
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  • 21 Ekim 2016, Cuma 16:57
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