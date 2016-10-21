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'nın akrabalarını okutmuş!

ABD'nin teröristbaşı Gülen'i neden hala iade etmediği konusu kafaları karıştırırken Başkan Barack 'nın Kenya'da yaşayan akrabalarının, okullarında ücretsiz okutulduğu ortaya çıktı.

Obamanın akrabalarını FETÖ okutmuş!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde ile ilgili gözlerden kaçan bomba bir ayrıntıyı köşesine taşıdı. FETÖ çatı iddianamesinde de yer aldığı belirtilen detaya göre, ABD Başkanı Barack 'nın Kenya'da yaşayan akrabaları FETÖ'nün okullarında ücretsiz okutuluyor. Hatta örgütün Kenya imamının Obama'nın yemin törenine katıldığı da öğrenildi.

Ahmet Hakan konuya ilişkin 15 Temmuz'dan iki hafta önce mahkemeye sunulan FETÖ çatı iddianamesindeki o bölümleri aktardı ve Hürriyet gazetesinde 16 Temmuz'da çıkan haberin kupürünü köşesinde yayınladı:

KENYA İMAMI OBAMA'NIN YEMİN TÖRENİNDE
- FETÖ'nün 2007 yılı itibarıyla İstanbul İl İmamı olan ve akabinde Kenya Ülke Sorumlusu olarak atanan Ahmet Kara, ABD Başkanı George W. Bush'tan 20 Ocak 2009 günü görevi devralan Barack Obama'nın yemin törenine davet edilen şahıslar arasında yer almıştır.

AKRABALARI FETÖ OKULLARINDA
- Söz konusu davet, Ahmet Kara'nın Fetullah Gülen'in talimatı doğrultusunda Obama'nın başkan adayı olmasıyla birlikte, Kenya'da yaşayan ailesiyle ilgilenmesi, akrabalarının çocuklarını gruba ait okula ücretsiz kabul etmesi ve aile fertleriyle iyi ilişkiler tesis etmesinin sonucu olarak gerçekleşmiştir.

Daha önce de FETÖ'cülerin Obama ve Clinton'la bağlarını ortaya koyan bu fotoğraflar gündeme gelmişti:
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  • 21 Ekim 2016, Cuma 10:24
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ohama ohama

belki obama da fetö okullarında dersanelerinde okumuştur. Bill clintona kadın göndermiş olabilirler. anlaşılan amerika da fetöye batmış batacağı kadar.

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cevapla 21.10.2016 11:11
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