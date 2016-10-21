Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da gerçekleştirmek istediği darbe kalkışması öncesinde "Kurtlar Vadisi Darbe" ismi için patent başvurusu yapan Pana Film hakkında, Türk Patent Enstitüsü'nün şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün öğlenden sonra İstanbul Adalet Sarayı'na gelen ünlü oyuncuNecati Şaşmaz, savcıya ifade vermek üzere Adliye'nin 7. katına çıktı.

Pana Film adına Ali Çavuşoğlu, 24 Mayıs'ta Türk Patent Enstitüsü'ne (TPE) başvurarak "Kurtlar Vadisi Darbe" ibaresini markalaştırmak talebinde bulunmuştu. Başvuru incelendiği sırada 15 Temmuz günü Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 241 şehit verdiğimiz darbe kalkışması meydana gelmiş, TPE de bu gelişme üzerine başvuruyu reddetmekle kalmamış, savcılığa ihbarda bulunmuştu. Enstitü Başkanı Prof. Habip Asan tarafından savcılığa gönderilen ihbar yazısında, "Bilindiği üzere ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü tarafından demokratik anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırma girişiminde bulunulmuştur. 'Kurtlar Vadisi Darbe' ibareli marka başvurusu anılan darbe teşebbüsünden önce gerçekleşmiş olduğundan konunun suç oluşturabileceği şüphesi ile bildirilmesi uygun görülmüştür" ifadeleri yer almıştı.

İlk açıklamayı Sabah'a yapan Necati Şaşmaz ifade verdiğini doğrularken detay vermekten kaçındı.